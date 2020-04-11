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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Gençlik Müdürü Eskici: Spor eve sığar

Gençlik Spor İl Müdürü Eskici: Spor eve sığar

Gençlik ve Müdürü , antrenörlere ve sporculara mesaj gönderdi. Eskici mesajında 'Spor eve sığar' ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle 'de antrenörler ve sporcular çalışmalarını evde sürdürüyorlar. ve Müdürü , antrenörler ve sporcular gibi evde kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Murat Eskici yaptığı açıklamada, "Değerli antrenör arkadaşlarım ve sporcularımız gibi formda kalabilmek için evde spora devam. Spor eve sığar. Evde hayat var. Dönüşümüz muhteşem olacak" dedi.

  1. 11.04.2020
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