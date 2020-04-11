Gençlik Spor İl Müdürü Eskici: Spor eve sığar
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörlere ve sporculara mesaj gönderdi. Eskici mesajında 'Spor eve sığar' ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kayseri'de antrenörler ve sporcular çalışmalarını evde sürdürüyorlar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, antrenörler ve sporcular gibi evde kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Murat Eskici yaptığı açıklamada, "Değerli antrenör arkadaşlarım ve sporcularımız gibi formda kalabilmek için evde spora devam. Spor eve sığar. Evde hayat var. Dönüşümüz muhteşem olacak" dedi.
- 11.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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