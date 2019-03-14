Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanı: Mezarını beğendin mi?
14 Mart 2019, Perşembe
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45. yeni bölüm fragmanı: Mezarını beğendin mi?

Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanı: Mezarını beğendin mi?

Çarşamba akşamlarının izlenme rekoru kıran dizisi , izleyicilerini yine ekrana kilitledi. Vedat’ın ölümüyle büyük bir mutluluğa erişen izleyiciler bundan sonra neler yaşanacağını merak ediyor. Son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz 45. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

yeni fragmanda Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes, mezarına giderek mezarını beğendin mi, biz sevdiğim adam ve oğlumla çok mutlu olacağız sözlerini sarf ediyor. Peki Tahir öğrendiği gerçekle nasıl yaşamaya devam edecek? İşte Sen Anlat Karadeniz'de yaşanacak gelişmeler ve heyecan dolu yeni fragman…

SEN ANLAT KARADENİZ 45. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir yeni bir yol seçiyor


SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde veda belasından kurtulmak zordu. Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırdı. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaştı. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşerken, Saniye evlatlarına hesap vermek zorunda kaldı. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başardı. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürdü.

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM İZLE

Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm izle - Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle!

  1. 14.03.2019
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