Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir yeni bir yol seçiyor
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir yeni bir yol seçiyor

Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir yeni bir yol seçiyor

Atv ekranlarında Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. "Sevdiğim adam, oğlum ve ben çok mutlu olacağız!" başlığıyla yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı şimdiden izleyiciyi meraklandırdı. Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz...

  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Mart 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN