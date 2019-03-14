Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm izle - Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle!
Her hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz yepyeni bölümüyle izleyicileri şaşırttı. Vedat'a neler olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz 44. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de!
ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın başına gelenler dikkat çekti. Dizinin son bölümü Sen Anlat Karadeniz izleyicilerinin dikkatini çekti. Vedat'ın babası Fikret'in, Vedat'ı vurması izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler internette Sen Anlat Karadeniz 45. bölüm izle aratmasını yapıyor.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anne babasının katili Fikret'le yüzleşen Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye'dir.
FİKRET, TAHİR'İN AKLANMASINI SAĞLIYOR
Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır.
FİKRET VEDAT'I ÖLDÜRÜYOR
Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer.
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