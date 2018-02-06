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    06 Şubat 2018, Salı
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    Mardinmasa ve Mehmetçik sahada buluştu

    Mardinmasa ve Mehmetçik sahada buluştu

    ’ne bağlı Mardinmasa ekibi cuma günü Afrin’e gidecek olan (JÖH) askerleri ile halı sahada düzenlenen dostluk maçında bir araya geldi.

    9-9 berabere biten maça vatandaşlar Türk Bayraklarıyla katılarak Mehmetçiğe destek sloganları attı. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mehmetçiğe destek ve moral için bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'ndan zaferle döneceğini söyledi.
    Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na cuma günü Mardin'den katılacak olacak JÖH timleri ile Mardinmasa ekibi halı sahada düzenlenen maçta bir araya geldi. Berabere biten maçın kazananı dostluk olurken, taraftarlar Tük Bayrakları ile Mehmetçiğe destek sloganları attı. Dostluk maçını Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardinmasa ve Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Merve Erciyas ve çok sayıda vatandaş izledi.



    "MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ"
    Askere moral ve motivasyon vermek üzere Mardin'de Mehmetçiğe destek için birçok alanda çalışma yapıldığını kaydeden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Afrin'de destan yazan Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Dualarımız operasyondaki Mehmetçik ve polislerimizle. Valiliğimiz ve belediye başkanlığımız ayrıca Mardin'deki esnaf vatandaşlarımız ile birlikte bu şuuru canlı tutmak için bir dizi program yapıyoruz. Bayrak dağıtıyoruz, birimlerimiz ile birlikte bu operasyonu ön planda tutuyoruz. Mardin Jandarma Komutanlığımızın taburu da orada görev alacak, korucularımız görev alacak. 70. Mekanize Taburumuz orada görev alıyor. İl emniyet müdürlüğümüze bağlı özel harekat polislerimiz de orada görev alacak. Biz de morali yüksek tutmak için göreve gidecek arkadaşlara personelimizle moral yükseltecek etkinlikler yapıyoruz. Bugün de maç organizasyonu yaptık. Millet olarak, Mardinliler olarak, belediye ve valilik personeli olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarımız onlarla. Oradan muzaffer olarak döneceklerine inanıyoruz" diye konuştu.


    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:01
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