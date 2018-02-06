Mardinmasa ve Mehmetçik sahada buluştu
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mardinmasa ekibi cuma günü Afrin’e gidecek olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) askerleri ile halı sahada düzenlenen dostluk maçında bir araya geldi.
Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na cuma günü Mardin'den katılacak olacak JÖH timleri ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekibi halı sahada düzenlenen maçta bir araya geldi. Berabere biten maçın kazananı dostluk olurken, taraftarlar Tük Bayrakları ile Mehmetçiğe destek sloganları attı. Dostluk maçını Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardinmasa ve Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Merve Erciyas ve çok sayıda vatandaş izledi.
"MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ"
Askere moral ve motivasyon vermek üzere Mardin'de Mehmetçiğe destek için birçok alanda çalışma yapıldığını kaydeden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Afrin'de destan yazan Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Dualarımız operasyondaki Mehmetçik ve polislerimizle. Valiliğimiz ve belediye başkanlığımız ayrıca Mardin'deki esnaf vatandaşlarımız ile birlikte bu şuuru canlı tutmak için bir dizi program yapıyoruz. Bayrak dağıtıyoruz, birimlerimiz ile birlikte bu operasyonu ön planda tutuyoruz. Mardin Jandarma Komutanlığımızın Jandarma Özel Harekat taburu da orada görev alacak, korucularımız görev alacak. 70. Mekanize Taburumuz orada görev alıyor. İl emniyet müdürlüğümüze bağlı özel harekat polislerimiz de orada görev alacak. Biz de morali yüksek tutmak için göreve gidecek arkadaşlara personelimizle moral yükseltecek etkinlikler yapıyoruz. Bugün de maç organizasyonu yaptık. Millet olarak, Mardinliler olarak, belediye ve valilik personeli olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarımız onlarla. Oradan muzaffer olarak döneceklerine inanıyoruz" diye konuştu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:01
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
gs aradık, ulaşılamıyor..
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Kocaman yanlış!
Toplam 5
Yorum
realist Sen yöneticiysen (öyle görünüyor) muhatabın bir yönetici olmalı. Aykut Hoca'ya sen neden yanıt veriyorsun? Her polemiğin içinde sen varsın..
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
akrep bir oyuncu gidince aranır ama gs her zaman ayakta mutlaka yeri doldurulur onurlu paşalar gibi oyuncularımız var ve onun eksiği tamamlanır
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