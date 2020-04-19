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19 Nisan 2020, Pazar
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Berat: Teklifler gurur verici

Berat: Teklifler gurur verici

'nin genç orta sahası , birçok takımla adının anılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

G.Birliği'nin genç orta sahası , birçok takımla adının anılmasının gurur verici olduğunu ifade etti. 21 yaşındaki oyuncu, "Teklifler benim de kulağıma geliyor fakat bu işlerle menajerim ilgileniyor. Şu an için tek düşüncem G.Birliği'nde başarılı olmak. Kulübümün menfaatleri doğrultusunda ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım" dedi. Berat, bu sezon 21 maçta 1 golle oynadı
  1. 19.4.2020
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