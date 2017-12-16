''Beraberliklerin değeri anlaşılacaktır''
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, aldıkları beraberliklerin değerinin ilerleyen haftalarda görüleceğini söyledi.
Özat, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 0-0 biten Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "İkinci yarı istediğimiz gibi oynadık. Futbolcularım çok iyi mücadele etti, memnunum." dedi.
Takımda 3 haftadır gelişme olduğuna dikkati çeken Özat, "Beraberliklerin değeri ilerleyen haftalarda anlaşılacaktır." ifadesini kullandı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, "Takımlar birer puan aldı. Son haftalarda oyun ve puan olarak çıkışta olan Gençlerbirliği, kazanarak alt sıralardan üst sıralara çıkmak için mücadele etti. Maç ikili mücadele şeklinde geçti." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmada pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini anlatan Özdeş, "Rakibimiz korner ve yan toplardan etkili olmaya çalıştı. Bir takım kazanacaksa biz galibiyete daha yakındık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanarak üst sıraları zorlamaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:45
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
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Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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