''Beraberliklerin değeri anlaşılacaktır''

Özat, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 0-0 biten Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "İkinci yarı istediğimiz gibi oynadık. Futbolcularım çok iyi mücadele etti, memnunum." dedi.

Takımda 3 haftadır gelişme olduğuna dikkati çeken Özat, "Beraberliklerin değeri ilerleyen haftalarda anlaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, "Takımlar birer puan aldı. Son haftalarda oyun ve puan olarak çıkışta olan Gençlerbirliği, kazanarak alt sıralardan üst sıralara çıkmak için mücadele etti. Maç ikili mücadele şeklinde geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini anlatan Özdeş, "Rakibimiz korner ve yan toplardan etkili olmaya çalıştı. Bir takım kazanacaksa biz galibiyete daha yakındık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçı kazanarak üst sıraları zorlamaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.