 Gençler, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Gençler, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Gençler, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanına koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, şut çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin ile Belarus Milli Takımı'nda bulunan Palitsevich katılmadı. Kırmızı-siyahlılar, akşam yapacakları günün ikinci çalışmasıyla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:33
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