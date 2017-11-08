Gençler, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanına koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, şut çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin ile Belarus Milli Takımı'nda bulunan Palitsevich katılmadı. Kırmızı-siyahlılar, akşam yapacakları günün ikinci çalışmasıyla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:33
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 38
Yorum
tesekkürler fotomac gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
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Trabzonspor, Akyazı'da aradığını bulamadı
Toplam 1
Yorum
ben stata yazık giresun oynasın taha iyi oynar ve statı dolturur
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Pepe'nin adı yeter
Toplam 7
Yorum
sükürler olsun gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
Gençler, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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