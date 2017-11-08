Gençler, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanına koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, şut çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. Başkent ekibinin idmanına tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan ve Nihat Şahin ile Belarus Milli Takımı'nda bulunan Palitsevich katılmadı. Kırmızı-siyahlılar, akşam yapacakları günün ikinci çalışmasıyla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.