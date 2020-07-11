Turkcell’le dijital Antep

Turkcell ve Gaziantep FK, kırmızı-siyahlı taraftarlar için kulüplerine destek olabilecekleri, "Kırmızı Siyah" ve "Tam Destek" isimli özel dijital paketleri satışa sundu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenokon, futbol kulüplerinin dijitalleşmesine çok önem verdiklerinin altını çizdi.