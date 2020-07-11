Turkcell’le dijital Antep - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Turkcell’le dijital Antep

Turkcell’le dijital Antep

Turkcell’le dijital Antep

Turkcell ve FK, kırmızı-siyahlı taraftarlar için kulüplerine destek olabilecekleri, "Kırmızı Siyah" ve "" isimli özel dijital paketleri satışa sundu.

Turkcell ve FK, kırmızı-siyahlı taraftarlar için kulüplerine destek olabilecekleri, "Kırmızı Siyah" ve "" isimli özel dijital paketleri satışa sundu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenokon, futbol kulüplerinin dijitalleşmesine çok önem verdiklerinin altını çizdi.

  1. 11.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turkcell’le dijital Antep haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA