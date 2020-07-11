Turkcell’le dijital Antep
Turkcell ve Gaziantep FK, kırmızı-siyahlı taraftarlar için kulüplerine destek olabilecekleri, "Kırmızı Siyah" ve "Tam Destek" isimli özel dijital paketleri satışa sundu.
Turkcell ve Gaziantep FK, kırmızı-siyahlı taraftarlar için kulüplerine destek olabilecekleri, "Kırmızı Siyah" ve "Tam Destek" isimli özel dijital paketleri satışa sundu. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenokon, futbol kulüplerinin dijitalleşmesine çok önem verdiklerinin altını çizdi.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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