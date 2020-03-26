Gaziantep FK corona virüsü testine girecek! Son dakika haberleri - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK oyuncuları da corona testine girecek!

FK corona virüsü testine girecek

Gaziantep FK corona virüsü testine girecek

Futbol Kulübü Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcuların çalışmalarını evlerinde de sürdürdüğünü söyledi.

FK Başkanı yaptığı açıklamada, lige verilen aranın bir tatil olmadığını, futbolcuların ve ailelerinin sağlıklarını korumak adına izole süreci olduğunu hatırlattı.

Takımın bir aksilik olmaması halinde 3 Nisan Cuma günü toplanacağını anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

3 Nisan Cuma gününe kadar futbolcularımız bireysel antrenmanlarını tesislerimizde münferit olarak yapabiliyor. Futbolcularımızın her türlü ihtiyaçları Sportif Direktörümüz Fatih İbradı ve antrenörümüz Erdal Güneş tarafından karşılanıyor. Ayrıca teknik heyetimiz oyuncularımıza bir program hazırladı. Bu bağlamda oyuncularımız evlerinde de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"TEST YAPTIRMAK İÇİN BAŞVURDUK"

Mehmet Büyükekşi, futbolcuların ve kulüp çalışanlarının testten geçirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduklarını bildirdi.

Büyükekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'nin ve dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Şu anda en büyük hassasiyetlerinin insan sağlığı olduğunu anlatan Büyükekşi, "Bu anlamda futbolcularımızın ve kulüp çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemli. Bu yüzden gerekli testleri yaptırmak adına İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduk. Ümit ediyorum kısa zamanda gereken işlemler tamamlanacak" diye konuştu.

  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK corona virüsü testine girecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN