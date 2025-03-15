  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 13:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Husic, Lungoyi, Kozlowski, Ndiaye, Maxim, Emre, Okereke, Boateng

Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

GAZİANTEP FK-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Cimbom'a Brezilyalı eldiven!
Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray milli yıldızın peşine düştü! Transfer için kolları sıvadı...
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı!
Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'da Neymar şoku! Brezilya'da Neymar şoku! 12:37
İşte Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı İşte Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı 12:32
Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta? 11:40
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta? 11:54
Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi! Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi! 12:22
İşte RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR'ı İşte RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR'ı 12:28
Daha Eski
Bugünkü maçlar 15 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 15 Mart Cumartesi 2025 08:29
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 08:56
Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı! Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı! 09:44
Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fibabanka - Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:06
Alperen double-double yaptı! Houston kazandı Alperen double-double yaptı! Houston kazandı 10:21
Tadic'in yeni adresi belli oldu! Tadic'in yeni adresi belli oldu! 10:33