Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Husic, Lungoyi, Kozlowski, Ndiaye, Maxim, Emre, Okereke, Boateng

Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

GAZİANTEP FK-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.