Okaka imzaya

Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Okaka, Gaziantep FK'ye imza atmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki İtalyan forvetle 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Çizme'de Roma, Modena, Brescia dönemlerinin ardından Fulham'a kiralanan Okaka, tekrar ülkeye döndü ve Bari, Parma, Spezia ve Sampdoria'da oynadı. Anderlecht ve Watford'a transfer olan yıldız santrfor, Udinese'ye kiralandı ve sonrasında bonservisiyle transfer oldu. Başakşehir, Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro karşılığında Okaka'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Okaka 7 gol atarken, 3 kez de asist katkısı sağladı.

Gaziantep FK'ye imza atmaya hazırlanan Stefano Okaka, 5 kez İtalya Milli Takımı formasını giyerken, 1 kez de ağları sarstı.