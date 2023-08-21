Haberler Gaziantep FK Okaka imzaya

Okaka imzaya

Gaziantep FK, Başakşehir'den ayrılan milli golcüyle anlaştı. 34 yaşındaki tecrübeli yıldızla 2 yıllık imza atılacak. Okaka, geçen sezon 37 maçta 7 gol attı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Okaka imzaya

Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Okaka, Gaziantep FK'ye imza atmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki İtalyan forvetle 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Çizme'de Roma, Modena, Brescia dönemlerinin ardından Fulham'a kiralanan Okaka, tekrar ülkeye döndü ve Bari, Parma, Spezia ve Sampdoria'da oynadı. Anderlecht ve Watford'a transfer olan yıldız santrfor, Udinese'ye kiralandı ve sonrasında bonservisiyle transfer oldu. Başakşehir, Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro karşılığında Okaka'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Okaka 7 gol atarken, 3 kez de asist katkısı sağladı.

Gaziantep FK'ye imza atmaya hazırlanan Stefano Okaka, 5 kez İtalya Milli Takımı formasını giyerken, 1 kez de ağları sarstı.

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