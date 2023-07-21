Khacef Antep'te

Depremfelaketi nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Gaziantep FK, yeni sezon için kadro yapılandırmasına devam ediyor. Transferde şu ana kadar sadece Gençlerbirliği'nden santrfor İlker Karakaş'a imza attıran güney ekibi, ikinci imzasını Portekiz'den gerçekleştirdi. Kırmızı- siyahlılar, Portekiz 2. Lig ekibi Tondela'dan Cezayirli Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Naoufel Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. Kariyerinde 153 resmi karşılaşmaya çıkarak 7 gol, 13 asist yapan genç savunmacı, 2 kez de Cezayir Milli Takımı'nda boy gösterdi.