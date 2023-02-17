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Gaziantep FK takımdan ayrılan isimleri açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilden Gaziantep FK, takımdan ayrılan oyuncularını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 15:45
Gaziantep FK takımdan ayrılan isimleri açıkladı

Yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK, futbolcularının transfer gelişmeleri hakkında bir bilgilendirme yaptı. Gaziantep FK'nın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Alexandru Maxim'in Beşiktaş'a, Lazar Markovic'in Trabzonspor'a, Mustafa Burak Bozan ve Ömürcan Artan'ın Tuzlaspor'a, Luka Stankovski'nin FC Gorica'ya, Furkan Soyalp'in Adana Demirspor'a, Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın ise Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar geçici transferlerinin gerçekleştiği belirtildi.

Gaziantep ekibi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Halil İbrahim Pehlivan ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

Kulüp açıklamasını, "Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" diyerek bitirdi.

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