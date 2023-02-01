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Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Koray Günter'in yeni takımı belli oldu

Son dakika transfer haberi: Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve adı Beşiktaş ile anılan Koray Günter, Hellas Verona'dan Sampdoria'ya transfer oldu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 16:41
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Koray Günter'in yeni takımı belli oldu

Hellas Verona'da 3.5 yıldır top koşturan 28 yaşındaki Koray Günter, İtalya Serie A'da kaldı. Almanya ve İspanya başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan tecrübeli savunmacı, tercihini İtalya Serie A'da kalmaktan yana kullandı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak Sampdoria forması giyecek Koray Günter'in zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

ALMANYA VE İSPANYA'DAN 2'ŞER TEKLİF

Tecrübeli savunmacıya Almanya ve İspanya'dan teklifler vardı. Almanya Bundesliga ekipleri Stuttgart ve Hertha Berlin'in yanı sıra İspanya LaLiga'dan Sevilla ve Real Betis tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyordu.

Almanya ve İspanya'dan gelen bu teklifler sonrasında İtalya'da kalmak isteyen Koray Günter, Sampdoria'ya imzayı attı. Verona ile sezonun ilk yarısında 13 maçta görev yapan Günter, bu maçlarda takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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