Gaziantep FK çalışmalarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirildi.

Yapılan antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından 3 Aralık Cumartesi günü Antalya'da kampa girecek.

Bu arada antrenman öncesi savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin yeni yaşı kutlandı.