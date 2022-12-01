Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK çalışmalarına devam ediyor

Gaziantep FK çalışmalarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası arası nedeniyle dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 13:44
Gaziantep FK çalışmalarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirildi.

Yapılan antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından 3 Aralık Cumartesi günü Antalya'da kampa girecek.

Bu arada antrenman öncesi savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin yeni yaşı kutlandı.

DİĞER
Polonya Arjantin maçı canlı izle! Dünya Kupası Tunus Fransa maçı TRT 1 canlı yayın kanalı izle
Sibel Can oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'dan gelen boşanma haberine sosyal medyadan yanıt verdi! 1.5 aylık evlilikte neler oluyor?
F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji
Boey'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maxim'den başarı sözü
Gaziantep'te seçim kararı
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman, cezası ne?
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
2022 TKGM 426 personel alımı başvuru şartları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yigido hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor Yigido hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor 13:37
Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek 13:35
F.Bahçe'den Szalai ve transfer kararı! Bonservisi... F.Bahçe'den Szalai ve transfer kararı! Bonservisi... 13:00
Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman? Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman? 12:54
FB - GS kadın basketbol maçı saat kaçta? FB - GS kadın basketbol maçı saat kaçta? 12:37
Trabzonspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti Trabzonspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti 12:30
Daha Eski
Hentbolda haftanın programı belli oldu Hentbolda haftanın programı belli oldu 12:23
Altay'da Göztepe derbisi sonrası istifa Altay'da Göztepe derbisi sonrası istifa 12:16
Anadolu Efes - Olympiakos maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Olympiakos maçı saat kaçta? 12:07
G.Saray'da Dubois'ya şok! G.Saray'da Dubois'ya şok! 11:09
Okan Buruk: Kadromuzu güçlendirmek için... Okan Buruk: Kadromuzu güçlendirmek için... 11:03
F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji 10:54