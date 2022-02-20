Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. 26. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Muhammet, Sagal
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 13.30'da çalan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.