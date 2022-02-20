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Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Adana Demirspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 13:38 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 13:39
Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. 26. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Muhammet, Sagal

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13.30'da çalan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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