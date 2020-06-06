Yusuf Yazıcı açıkladı! "Ligin en iyi takımı..."

LİGİN EN İYİ TAKIMI TRABZON

"Futbolda başarıyı getiren birçok özellik var şu anda Trabzonspor'da. Bir kere oturmuş bir kadro. Birlikte oynamaya alışkınlar ve bu enerjileri sahaya yansıyor. Yerlisi, yabancısı herkes takımı çok benimsemiş ve %100'ünü sahaya koyuyor. Birlikte olmaktan, birlikte oynamaktan zevk alıyorlar. Hüseyin hoca da bu olumlu tabloya çok katkı yapıyor. Bence şu anda ligin en iyi futbol oynayan, en pozitif takımı Trabzonspor."BORDO-MAVİLİ EFSANELERİ İZLEYEREK BÜYÜDÜM

"Trabzonspor'da 97 numaralı formamın emekli edilmesi tek kelime ile gurur verdi. Konu Trabzon ve futbol olunca efsane olarak adlandıracağımız onlarca büyüğüm var benim. Bu şehrin futbol tarihi efsane isimlerle dolu. Ben o efsaneleri izleyerek, onların başarılarını dinleyerek büyüdüm. O isimlerin var ettiği bir camia tarafından böylesi güzel bir şekilde onurlandırılmak insanı gururlandırıyor. Layık gören herkese çok teşekkür ederim."



