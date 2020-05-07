Yılın bombası Fırtına'dan! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Sezon başında yaptığı nokta transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Obi Mikel'in ayrılmasının ardından orta saha için arayışlarını sürdüren bordo-mavililere Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı önerildi. İşte son gelişmeler...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
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Gelecek sezon tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen bordo-mavililer lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız verdi.
Devre arasında birçok ismi kadrosuna katan Trabzonspor'da en dikkat çeken transfer, Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giyen Badou Ndiaye olmuştu.
Yarım sezon kiralık olarak kadroya katılan Senegalli futbolcunun durumu sezon sonunda belli olacak.
Obi Mikel'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölge için arayışlarını sürdüren Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.