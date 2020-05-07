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Yılın bombası Fırtına'dan! F.Bahçe'nin eski yıldızı...

Sezon başında yaptığı nokta transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Obi Mikel'in ayrılmasının ardından orta saha için arayışlarını sürdüren bordo-mavililere Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı önerildi. İşte son gelişmeler...

7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





