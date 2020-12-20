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Trabzonspor'un transfer listesinde olan Marko Livaja için karar verildi!
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde 1-0 geriye düşen bordo-mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına'da devre arasında kadroya katılacak isimler üzerinde de yoğun mesai harcanıyor. Trabzonspor'un transfer listesinde olan Marko Livaja için karar verildi. İşte detaylar...
20 Aralık 2020 Pazar 11:23, Güncelleme 20.12.2020 11:24
Trabzonspor'un transfer listesinde olan Marko Livaja için karar verildi!