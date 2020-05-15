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Trabzonspor Süper Lig'in gözdesini transfer listesine aldı
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaya devam ediyor. Yurt dışında genç oyuncu avına çıkan bordo-mavililer yurt içinde de potansiyeli yüksek futbolcuları transfer listesine almaya devam ediyor. İşte Fırtına'nın son gözdesi ve transferdeki rakipleri...
15 Mayıs 2020 Cuma 21:39
Güncelleme: 15.05.2020 21:42
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Ekonomik anlamda Süper Lig kulüplerine örnek teşkil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle verilen arada devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer, transferleri yine düşük bir bütçe ile tamamlamanın planlarını yapıyor.
Mali Fair-Play'in yanı sıra TFF talimatlarına uyan ilk kulüp olan Karadeniz ekibi, corona virüsü sonrası ortaya çıkacak ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam ederken, transferde de daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.
KARİYER DEĞİL POTANSİYEL SATIN ALINACAK
Son iki sezondur uyguladığı transfer politikasıyla hem ekonomik hemde sportif manadan önemli bir başarı trendi yakalayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde transfer politikasını oyuncunun kariyerine değil potansiyeline ve takıma neler katabileceğine bakarak gerçekleştirecek.