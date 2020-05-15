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Trabzonspor Süper Lig'in gözdesini transfer listesine aldı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmaya devam ediyor. Yurt dışında genç oyuncu avına çıkan bordo-mavililer yurt içinde de potansiyeli yüksek futbolcuları transfer listesine almaya devam ediyor. İşte Fırtına'nın son gözdesi ve transferdeki rakipleri...

15 Mayıs 2020 Cuma 21:39 Güncelleme: 15.05.2020 21:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





