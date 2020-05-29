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Sörloth'un sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Trabzonspor atağa kalktı

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea ve Napoli gibi takımların radarına giren yıldız futbolcunun sözleşmesindeki olay madde ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim de hemen harekete geçti. İşte detaylar...

29 Mayıs 2020 Cuma 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





