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Sörloth'un sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Trabzonspor atağa kalktı
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea ve Napoli gibi takımların radarına giren yıldız futbolcunun sözleşmesindeki olay madde ortaya çıktı. Bordo-mavili yönetim de hemen harekete geçti. İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 06:44
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Trabzonspor'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.
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Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.
Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi Real Madrid ve Atletico Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İtalya Serie A takımlarından da Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.
Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.