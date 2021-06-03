Galeri Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'i topladığı 71 puanla 4. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurma gayretinde olan bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı önderliğinde kupaya uzanmak isterken, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Trabzonspor'un tecrübeli başkanı Ahmet Ağaoğlu, verdiği röportajda yeni sezon planlarına dair ipuçları verirken, transferin en merak edilen konularından biri olan Sörloth için de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (TS haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

Daha önce iki sezon şampiyonluk için mücadele vermelerine rağmen, "Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız" diyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sabah Gazetesi aracılığıyla ilk kez taraftarlara şampiyonluk mücadelesi sözünü verdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

"BU SENE TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR"

Başkan Ağaoğlu, kongrede görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk için en az 3 yıla ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuştu. "Bu söyleminizi güncellemek isterseniz neler söylersiniz" diye sorduğumuz Başkan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı...

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

"Camia da taraftar da süreci takip ettiği zaman ve bunu değerlendirdiği zaman, 'Evet bu sene Trabzonspor kulübü şampiyonluğun en büyük adayıdır' mesajını alıyor. Zaten hocamız da bunu ifade etmekten kaçınmıyor. Şu an itibariyle üç açıklama ile sözünü verdiğimiz noktadayız. Ama bunları söylerken kulübün ekonomisinin ve prestijinin her şeyden önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun yanı sıra şampiyonluk için çok güçlü bir kadroya ihtiyaç var" dedi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

"40-50 MİLYON EURO'NUN ALTINDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM YOK"

Ağaoğlu, bu kadroyu oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü de vurgularken, önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün şampiyon olan takımlara baktınız zaman minumum 40 - 50 milyon Euro'nun altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon Euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var. Bu son derece hassas bir noktadır. Şampiyonluk hedefine giderken kulübün ekonomisini, gelir – gider dengesini bozacak bir harcama içerisine girerseniz eğer şampiyon olsanız dahi bu şampiyonluk sürdürülebilir olmaktan çok uzaktır. İşin özeti de bu yarışı verirken veya vermeyi planlarken ekonominizin sağlam temeller üzerine oturması gerektiğidir. Ekonominiz sağlam ise sonra kaliteli – tecrübeli güç katacak isimlerle şampiyonluğa yürüyebilirsiniz. Ama bundan üç sene önce transfer gündemine giren çoğu oyuncunun Trabzonspor ile alakalı iyi bir izlenimi yoktu. Maaşlarının ödenmediği sorunların yaşandığı bir kulüp olarak görünüyordu."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

"BAZI TAŞLARIN YERİNE OTURMASI İÇİN 3 SENEYE İHTİYAÇ VARDI"

Geldikleri ilk dönemde oyuncuların kulübe olan bu olumsuz bakış açısını değiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Ağaoğlu, şu ifadeleri de kullandı: "Özellikle birinci senemizde transferi için konuştuğumuz oyuncuların yarısına yakın bir bölümü maaş ödemeleri için banka garantisi talep ediyorlardı. Şu an ekonomisi düzelen ve ödemeleri günü gününe yapılan takım konumuna geldik. Onun için idari ve mali yapılanmanın sağlam temellere oturması için üç seneye ihtiyacımız vardı. Bugün adı ne olursa olsun bir oyuncuyla transfer konuştuğumuz zaman oyuncu, 'Ödemeler zamanında yapılıyor mu?' diye sormuyor. Bugün finansal anlamda ve repütasyon olarak baktığınız zaman tercih edilen bir kulüp durumuna geldik. Bazı taşların yerine oturması için üç seneye ihtiyaç vardı."

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