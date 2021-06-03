Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...

"40-50 MİLYON EURO'NUN ALTINDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM YOK"

Ağaoğlu, bu kadroyu oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü de vurgularken, önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün şampiyon olan takımlara baktınız zaman minumum 40 - 50 milyon Euro'nun altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon Euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var. Bu son derece hassas bir noktadır. Şampiyonluk hedefine giderken kulübün ekonomisini, gelir – gider dengesini bozacak bir harcama içerisine girerseniz eğer şampiyon olsanız dahi bu şampiyonluk sürdürülebilir olmaktan çok uzaktır. İşin özeti de bu yarışı verirken veya vermeyi planlarken ekonominizin sağlam temeller üzerine oturması gerektiğidir. Ekonominiz sağlam ise sonra kaliteli – tecrübeli güç katacak isimlerle şampiyonluğa yürüyebilirsiniz. Ama bundan üç sene önce transfer gündemine giren çoğu oyuncunun Trabzonspor ile alakalı iyi bir izlenimi yoktu. Maaşlarının ödenmediği sorunların yaşandığı bir kulüp olarak görünüyordu."