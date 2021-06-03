Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Uğurcan Çakır ve Sörloth...
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Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'i topladığı 71 puanla 4. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurma gayretinde olan bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı önderliğinde kupaya uzanmak isterken, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Trabzonspor'un tecrübeli başkanı Ahmet Ağaoğlu, verdiği röportajda yeni sezon planlarına dair ipuçları verirken, transferin en merak edilen konularından biri olan Sörloth için de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (TS haberi)