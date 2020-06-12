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Lider sahneye çıkıyor! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i
Süper Ligde sekizde sekiz yaparak şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Karadeniz devinde teknik direktör Çimşir, "Bordo-mavili bayrağı en üst noktaya dikeceğiz" dedi. Bu hedef doğrultusunda ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak olan Trabzonspor'da tek hedef galibiyet... İşte Göztepe - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
12 Haziran 2020 Cuma 06:39
Güncelleme: 12.06.2020 06:39
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Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, saat 19.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İzmir'e giderek, Göztepe maçı öncesi kampa girdi. Zorlu kaşılaşma öncesi Trabzonspor'un muhtemel 11'i de belli oldu.