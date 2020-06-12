Haberler Galeri Lider sahneye çıkıyor! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Lider sahneye çıkıyor! İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Süper Ligde sekizde sekiz yaparak şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Karadeniz devinde teknik direktör Çimşir, "Bordo-mavili bayrağı en üst noktaya dikeceğiz" dedi. Bu hedef doğrultusunda ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak olan Trabzonspor'da tek hedef galibiyet... İşte Göztepe - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

12 Haziran 2020 Cuma 06:39 Güncelleme: 12.06.2020 06:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





