İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

Trabzonspor bugün yaptığı ilk antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililer saat 17.00' de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek. İşte idmandan kareler...