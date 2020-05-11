İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

Trabzonspor bugün yaptığı ilk antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililer saat 17.00' de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek. İşte idmandan kareler...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:10
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Süper Lig'e 12 Haziran'da başlanması kararı üzerine kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor'da da lige hazırlık tüm hızıyla sürerken, bordo-mavililer günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan Karadeniz ekibinde futbolcular oldukça neşeyliydi.