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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

Trabzonspor bugün yaptığı ilk antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililer saat 17.00' de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek. İşte idmandan kareler...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:10
İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

Süper Lig'e 12 Haziran'da başlanması kararı üzerine kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

Şampiyonluğun en büyük adayı olan Trabzonspor'da da lige hazırlık tüm hızıyla sürerken, bordo-mavililer günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan Karadeniz ekibinde futbolcular oldukça neşeyliydi.

İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!

İŞTE ANTRENMANDAN KARELER...

İşte Trabzonspor'un idmanından kareler!
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