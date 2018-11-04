Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Burak Yılmaz'dan taraftarlara çok sert tepki!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Mücadelenin 71. dakikasında oyundan çıkan Burak Yılmaz büyük tepki gösterdi.
    4 Kasım 2018 Pazar, 21:24:51 Güncelleme: 21:43:27
    Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki!

    Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor'u konuk etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki!

    Mücadelenin 71. dakikasında Burak YIlmaz oyundan çıkarken yerine Ekuban dahil oldu..

    Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki!

    Bu kararın ardından Burak Yılmaz, teknik direktör Ünal Karaman'a ve bordo-mavili taraftarlara çok sert tepki gösterdi.

    İşte Trabzonspor - Bursaspor maçından kareler...

    Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki!
    Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki!
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