Burak Yılmazdan taraftarlara çok sert tepki! - Galeri - Fotomaç
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Burak Yılmaz'dan taraftarlara çok sert tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Mücadelenin 71. dakikasında oyundan çıkan Burak Yılmaz büyük tepki gösterdi.
4 Kasım 2018 Pazar, 21:24:51
Güncelleme: 21:43:27
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor'u konuk etti.
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Mücadelenin 71. dakikasında Burak YIlmaz oyundan çıkarken yerine Ekuban dahil oldu..
Bu kararın ardından Burak Yılmaz, teknik direktör Ünal Karaman'a ve bordo-mavili taraftarlara çok sert tepki gösterdi.
İşte Trabzonspor - Bursaspor maçından kareler...