Burak Yılmaz'dan flaş ayrılık açıklaması!

KULÜPLE KONUŞACAĞIZ

Burak şöyle devam etti: "Transfer teklifleri alıyorum ama ukalalık olarak algılamasınlar, bazı şartlar burada bizim açımızdan yanlış yöne doğru gidiyor. Aklımda gitmek yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Belki de bu sefer gitmek daha doğru kulübümüz için. Ama benim gönlüm Trabzonspor'da kalmaktan yana.''