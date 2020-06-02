Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık'' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık''

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki merak edilen birçok konuya açıklık getiren Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'a yapılan teklif hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...
2 Haziran 2020 Salı 14:04 Güncelleme: 02.06.2020 14:04
Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık''

2018 yılında başkan seçildiği ilk gün Trabzonspor'u düzlüğe çıkaracağını söyleyen ve şampiyonluk için 3-4 yıl zaman isteyen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, başarı basamaklarını birer birer çıktı ve iki yıl içinde zirveye yükselen bir takım yarattı.

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Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık''

Yaptığı transferlerle herkese örnek gösterilen ve kulübü ekonomik olarak rahatlatan bordo-mavili ekibin patronu corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de lider girdikleri son 8 hafta öncesi merak edilen soruları yanıtladı.

Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık''

Milliyet'e konuşan Ahmet Ağaoğlu, ''Fikstür zor. Şampiyonluk şansınız ne kadar sizce? -Evet, zor bir dönemde kulübü teslim aldık. Bu yolda kulübün ilkelerinden taviz vermeden devam ettik. Doğru yönettiğinizde başarı da erkenden gelebiliyormuş. Şimdi buraya kadar getirdik. Lideriz. O sene bu sene. Bundan sonra da her sene. Kimse kusura bakmasın, şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Özlemini çektiğimiz şampiyonluğa kavuşmamıza 8 hafta kaldı. Yarış Sivasspor, Galatasaray, Başakşehir ve bizim aramızda geçer. Ama en avantajlı biziz.''

Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık''

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BU KADRO İLE GİDECEĞİZ''
''Trabzonspor şampiyonluk özlemi çekiyor... Bu hasret bitecek mi? -Ben 'Şampiyonluk özlemini bitirmek için geldim' gibi bir söz vermedim. Genel kurulda yaptığım konuşmada 3-4 yıl sabredilmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü o dönemde yıllık borç, gelirin 4-5 katıydı. Önce ekonomiyi kontrol altına alıp sürdürülebilir bir yapı kurmak gerekiyordu. Bu yüzden önce ekonomiden başladık. İlk adımda kulüpten bir futbolcu 'Trabzonspor küçülemez' diye bir demeç bile verdi. Bunun anlamı sportif disiplin de kaybolmuştu. Önce kadro maliyetini 40 milyondan 16,5 milyon euroya düşürdük. Önümüzdeki sene bu bantta devam edeceğiz. Şampiyon olursak da Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro ile gideceğiz. Bu kadro, kupayı alıyorsa, Avrupa'ya gidiyorsa niye bozayım. Tabii ki takviyeler de yapacağız.''

Ahmet Ağaoğlu'dan Novak açıklaması! ''Teklifimizi yaptık''

''PİŞSİN DİYE GÖNDERMEK OLMUYOR''
Rezerv lig için yoğun çaba harcayan Ahmet Ağaoğlu, bu konuda neden ısrar ettiğini de açıkladı. Göreve geldiği günden itibaren bu talebinde çok hassas davrandığını vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı, "Geniş bir kadro yapımız var. Gençlerimizi başka takıma gönderdiğimiz zaman gelişemiyor. Benim gözüm gibi baktığım oyuncu, bir sene futboldan uzak bile kalabiliyor. Yani oyuncuyu pişsin diye gönderiyim mantığı olmuyor" dedi. 1461 Trabzon'un pilot takımları olduğu dönemde çok zarar gördüklerinin de altını çizen Ağaoğlu, "1461 Trabzon'da 24 futbolcumuz vardı. 2019'da transfer yasağı yedik, sakatlar da vardı. FIFA oradan oyuncu almamıza müsaade etmedi. Ama diğer ülkelerde b takımı oyuncusu olunca a takıma geçebiliyor" diye konuştu.

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