Süper Ligin en yakışıklı 11! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'in en yakışıklı 11!
26 Ağustos 2018 Pazar, 15:21:45
Güncelleme: 15:26:05
Süper Lig'in en yakışıklı 11!
Kaleci - Loris Karius / Beşiktaş
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in en yakışıklı 11!
Sağ Bek - Ondrej Celustka / Antalyaspor
Süper Lig'in en yakışıklı 11!
Stoper - Serdar Aziz / Galatasaray
Süper Lig'in en yakışıklı 11!
Stoper - Martin Skrtel / Fenerbahçe
Süper Lig'in en yakışıklı 11!
Sol Bek - Tiago Pinto / Ankaragücü