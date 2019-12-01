Süper Lig'de güncel puan durumu! (13. hafta)

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray derbi maçında karşı karşıya geldi. Mücadele düzeyi yüksek geçen karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un golü Sörloth'tan gelirken Galatasaray'ın golünü Nagatomo attı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Aralık 2019 Pazar 21:03 Güncelleme: 01.12.2019 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





