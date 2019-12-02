İşte 4 büyük kulüpten kiralık giden isimlerin performansları!

Süper Lig'de 13. haftanın sonuna gelinirken 4 büyük kulüp olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor beklenilen performansı gösterebilmiş değil. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları taraftarların tepkisini çekerken, ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla kulüpler kadrolarını güçlendirmek için temaslarını sıklaştırdı. Peki 4 büyüklerin kiralık gönderdiği isimlerin son durumları ne? İşte 4 büyük kulübün kiralık gönderdiği oyuncularının performans raporları...

2 Aralık 2019 Pazartesi 16:30 Güncelleme: 02.12.2019 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





