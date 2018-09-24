Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçından Beşiktaş maçı sonrası olay açıklama! - Galeri - Fotomaç
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Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Beşiktaş maçı sonrası olay açıklama!

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün oynadıkları Beşiktaş maçının son dakikalarında kaçan golden sonra efsane yorumlarına bir yenisini ekledi!
24 Eylül 2018 Pazartesi, 11:10:41 Güncelleme: 16:49:34
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçından Beşiktaş maçı sonrası olay açıklama!

Spor Toto Süper Lig',n 15. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın son dakikalarında futbolcunun kaçırdığı gole olay bir yorumda bulundu.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçından Beşiktaş maçı sonrası olay açıklama!

Sergen Yalçın, uzatma dakikalarında Lucas'ın kaçırdığı gol için, "Topu indirmişsin niye sert vuruyorsun ? Bırak köşeye gitsin. Lucas orada gereksiz vuruş yaptı. Plase köşeye vursa zaten kolay gol olacaktı." yorumunu yaptı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçından Beşiktaş maçı sonrası olay açıklama!

Sergen Yalçın, muhabirin ''Siz olsanız atar mıydınız ?'' sorusuna ise, ''Ben olsam santra olmuştu.'' diyerek efsane sözlerine bir yenisini ekledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçından Beşiktaş maçı sonrası olay açıklama!

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