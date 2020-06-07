Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de transfer bombası! İşte sözleşmesi biten isimler

Süper Lig'de yaşanan corona virüsü salgını sonrası birçok kulüp ekonomik anlamda oldukça zorlu bir döneme girerken, bazı ekipler oyuncu maaşlarında kesintiye gitme kararı almıştı. Bu sezonun yanında gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ekipler, transferde bonservissiz isimlere yönelmeye başladı. Peki Süper Lig'de bu sezon takımları ile olan sözleşmeleri biten isimler kimler? İşte yanıtı. Son dakika transfer haberleri....