Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de transfer bombası! İşte sözleşmesi biten isimler
Süper Lig'de yaşanan corona virüsü salgını sonrası birçok kulüp ekonomik anlamda oldukça zorlu bir döneme girerken, bazı ekipler oyuncu maaşlarında kesintiye gitme kararı almıştı. Bu sezonun yanında gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ekipler, transferde bonservissiz isimlere yönelmeye başladı. Peki Süper Lig'de bu sezon takımları ile olan sözleşmeleri biten isimler kimler? İşte yanıtı. Son dakika transfer haberleri....
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Yaşanan salgın kulüpleri ekonomik anlamda oldukça zor bir duruma sokarken, artık transferde adımlar daha dikkatli atılacak. Daha çok genç ve bonservissiz isimlere yönelmeyi planlayan ekipler en az maliyetle en çok faydayı sağlayan oyuncuları kadrosuna katmayı amaçlayacak. Peki Süper Lig'de sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular hangileri?