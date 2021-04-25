Galeri Süper Lig Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor. Ligin bitimine az bir süre kala yeni sezon için de kolları sıvayan ekipler birçok isimle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadroya katacağı isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler için de yeni kararlar almak durumunda. Peki sezon sonunda 4 büyüklerde hangi isimlerin takımlarıyla olan mukaveleleri sona eriyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, kulüpler de yeni sezon hazırlıkları da hız kazanmış durumda. Birçok kulüp transfer görüşmelerini hızlandırırken, dış transferin yanında halihazırda Süper Lig'de forma giyen ve kulüpleri ile olan sözleşmesi sona erecek olan isimler için de birçok transfer söylentisi çıkıyor.

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Özellikle ligin 4 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek isimlerin geleceği merak ediliyor. Peki 4 büyüklerde sezon sonunda hangi isimlerin sözleşmesi sona erecek? İşte yanıtı...

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Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Gökhan Töre

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Atiba Hutchinson

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