Galeri Süper Lig Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Sezon sonu yangın yeri! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yıldız isimler ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor. Ligin bitimine az bir süre kala yeni sezon için de kolları sıvayan ekipler birçok isimle transfer görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadroya katacağı isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimler için de yeni kararlar almak durumunda. Peki sezon sonunda 4 büyüklerde hangi isimlerin takımlarıyla olan mukaveleleri sona eriyor. İşte o isimler...