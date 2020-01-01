Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi
UZUNDURUKAN: Yahu nedir bu Arda Turan hayranlığı medyamızda! Arda, Milli Takım'da oynuyor mu? YOK! Arda, Başakşehir'de oynuyor mu? YOK! Arda Turan nerede oynuyor da Galatasaray'a gidecek? Okan Buruk'un oynatmadığı Arda Turan'ı Fatih Terim mi oynatacak? Bu nasıl bir mantıktır, bu nasıl Arda'yı Galatasaray'a gönderme mücadelesidir?
Arda Turan, Galatasaray'a gitsin diye lobi yapanlar, kulis yapanlar, kendileri inanıyor mu acaba Arda'nın Galatasaray'da oynayacağına? Arda inanıyor mu Galatasaray'da forma giyebilecek kapasitede olduğuna? Galatasaray yönetimini ve Fatih Terim'i zor durumda bırakmak için 'Arda Turan-Galatasaray seferberliği' yapılıyor. Ama Başkan Mustafa Cengiz de Fatih Terim de bu tuzağa düşmez! Boşuna uğraşmayın!
TOROĞLU: Arda Turan ile Burak Yılmaz, Fatih Terim'in kariyeri ile oynayan iki isimdir Milli Takım'da. Ve Milli Takım'da Terim'in kimyasını bozarak yapılmayacak hataları yaptıran iki adamdır Arda ile Burak. Bütün bunlardan sonra Terim Arda'nın dönüşüne 'evet' derse ayağına kurşun sıkmış olur, hatta beynine.
KAPSAL: Hayatta her insan ikinci şansı hak eder. Arda geçmişte çok yanlış hareketlerde bulundu ve de Bilal Meşe gibi bir büyüğünden hâlâ özür dilemedi. Fatih hocanın söylediği gibi, G.Saray altyapısından başladığı, top toplayıcılığı yaptığı, Atletico Madrid'e giderken çok ciddi bir para kazandırdığı kulübünde futbolu bırakması en doğrusu ve ona yakışanı olacaktır.