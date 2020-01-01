Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

KAPSAL: Hayatta her insan ikinci şansı hak eder. Arda geçmişte çok yanlış hareketlerde bulundu ve de Bilal Meşe gibi bir büyüğünden hâlâ özür dilemedi. Fatih hocanın söylediği gibi, G.Saray altyapısından başladığı, top toplayıcılığı yaptığı, Atletico Madrid'e giderken çok ciddi bir para kazandırdığı kulübünde futbolu bırakması en doğrusu ve ona yakışanı olacaktır.