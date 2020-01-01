Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Süper Lig'in ilk yarısı birbirinden heyecanlı maçlarla sona erdi. Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz ligin ilk yarısını değerlendirdi. İşte futbol otoritelerinin birbirinden çarpıcı tespitleri...
1 Ocak 2020 Çarşamba 07:35 Güncelleme: 01.01.2020 07:35
Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Arda Turan'ın ismi Galatasaray'la anılmaya başladı. Terim 'Arda futbolu burada bırakmalı' dedi. Sizce Arda, Cimbom'a dönmeli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

UZUNDURUKAN: Yahu nedir bu Arda Turan hayranlığı medyamızda! Arda, Milli Takım'da oynuyor mu? YOK! Arda, Başakşehir'de oynuyor mu? YOK! Arda Turan nerede oynuyor da Galatasaray'a gidecek? Okan Buruk'un oynatmadığı Arda Turan'ı Fatih Terim mi oynatacak? Bu nasıl bir mantıktır, bu nasıl Arda'yı Galatasaray'a gönderme mücadelesidir?

Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Arda Turan, Galatasaray'a gitsin diye lobi yapanlar, kulis yapanlar, kendileri inanıyor mu acaba Arda'nın Galatasaray'da oynayacağına? Arda inanıyor mu Galatasaray'da forma giyebilecek kapasitede olduğuna? Galatasaray yönetimini ve Fatih Terim'i zor durumda bırakmak için 'Arda Turan-Galatasaray seferberliği' yapılıyor. Ama Başkan Mustafa Cengiz de Fatih Terim de bu tuzağa düşmez! Boşuna uğraşmayın!

Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

TOROĞLU: Arda Turan ile Burak Yılmaz, Fatih Terim'in kariyeri ile oynayan iki isimdir Milli Takım'da. Ve Milli Takım'da Terim'in kimyasını bozarak yapılmayacak hataları yaptıran iki adamdır Arda ile Burak. Bütün bunlardan sonra Terim Arda'nın dönüşüne 'evet' derse ayağına kurşun sıkmış olur, hatta beynine.

Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

KAPSAL: Hayatta her insan ikinci şansı hak eder. Arda geçmişte çok yanlış hareketlerde bulundu ve de Bilal Meşe gibi bir büyüğünden hâlâ özür dilemedi. Fatih hocanın söylediği gibi, G.Saray altyapısından başladığı, top toplayıcılığı yaptığı, Atletico Madrid'e giderken çok ciddi bir para kazandırdığı kulübünde futbolu bırakması en doğrusu ve ona yakışanı olacaktır.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN