Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Başkent ekibi Ankaragücü'nü sahasında konuk etti. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düşse de Zanka ve Muriç'in ayağından gelen gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal mücadele sonrası yaptığı açıklamada önümüz hafta oynanacak olan derbi hakkında da görüşlerini bildirdi. İşte o açıklamalar...
21 Eylül 2019 Cumartesi 23:15
Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Zanka mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

İşte Fenerbahçe-Ankaragücü mücadelesi sonrası yapılan açıklamalar...

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

ZANKA: "Geriye düşmüştük. Durumu 1-1'e getirdiğim golü attığım için çok mutluyum çünkü takım adına çok önemli bir goldü."

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

"Takımda çok oyuncu var. Geçen hafta yaptığımız hatalardan memnun değiliz. Bugün kazandık ama yediğimi golden dolayı mutlu değiliz. İleride beraber oynayarak çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum."

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar

"Önemli bir derbi. Dünyanın en önemli derbilerinden biri, bunu biliyoruz. Daha iyi olmalıyız. Ofansif olarak iyi işler yapmalıyız. Ben de derbiyi bekliyorum. Umarım oradan da galibiyetle ayrılacağız."

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