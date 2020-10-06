GaleriSüper LigBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi... Takımsız kaldı!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi... Takımsız kaldı!
Futbolda 2020-2021 sezonu yaz transfer ve tescil dönemi resmen sona erdi. 2 ay süren transfer döneminde Süper Lig'in üç büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok yıldızı gündemine alırken, o isimler ise hiçbir kulüple anlaşamadı. İşte boşta kalan o futbolcular... | Son dakika transfer haberleri.
06 Ekim 2020 Salı 09:00, Güncelleme 06.10.2020 09:14
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeydi... Takımsız kaldı!