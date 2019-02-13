Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Peki Kuddusi ne yaptı, "Benim kellemi almayın, ben size Deniz Ateş Bitnel'in kellesini vereyim" dedi ve verdi. O gün bugündür, Deniz Ateş Bitnel hakemlik yapamıyor. Oh ne güzel değil mi Kuddusi! Onu maça veren sensin, Trabzon'un haklı isyanında da kendi kelleni kurtarmak için onun kellesini feda eden yine sensin.