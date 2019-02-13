Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz! - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Usta futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Yusuf Namoğlu'nun istifası sonrası MHK Başkanlığına Kuddusi Müftüoğlu'nun geçeceği haberleri üzerine sert bir yazı kaleme aldı. İşte Ahmet Çakar'ın spor gündemini sarsacak yazısı...
13 Şubat 2019 Çarşamba 09:19 Güncelleme: 13.02.2019 09:22
Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Kuddusi Müftüoğlu'ndan değil MHK Başkanı, Alanya Atatürk Lisesi'nde sınıf başkanı bile olmaz. Kötü adam mı? Hayır. Geçmişi kirli mi? Hayır.

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Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Ama hakemliğe bakışı, zamanında yaşanan olumsuz olaylar ve en önemlisi insan yönetmedeki başarısızlığı, onu ancak ailesinin başkanı yapabilir. Konuşması, konuşma değil, hitabeti hitabet değil, bir duruşu yok. Hakemlere nasıl güven verecek? Nasıl inandırıcı olacak? Mesela onun zamanında yaşanan birçok yanlış olaydan birkaçını hatırlayalım...

Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

GELMESİ REZİLLİK DEMEKTİR

Yıllar önceydi, o MHK Başkanı'ydı. İstanbul'da bir Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanmıştı. Müftüoğlu, bayram değil seyran değil bu maça Deniz Ateş Bitnel denen bir hakemi atadı. Nasıl, neden, hangi sebeple atadılar, bilmiyorum. Ama atadılar.

Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Hakem Bitnel, maçın içine etti. Hatırlayın, dünya futbol tarihinde de sahada oyuncudan (Salih Dursun) kırmızı kart görmüş yegane hakem olarak tarihe geçti. Peki sonra ne oldu? Trabzon yönetimi basın toplantısı yaptı, Kuddusi apar topar İstanbul'a çağrıldı ve Trabzon haklı olarak Kuddusi'nin kellesini istedi.

Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Peki Kuddusi ne yaptı, "Benim kellemi almayın, ben size Deniz Ateş Bitnel'in kellesini vereyim" dedi ve verdi. O gün bugündür, Deniz Ateş Bitnel hakemlik yapamıyor. Oh ne güzel değil mi Kuddusi! Onu maça veren sensin, Trabzon'un haklı isyanında da kendi kelleni kurtarmak için onun kellesini feda eden yine sensin.

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