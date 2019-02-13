Ahmet Çakar: Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!
Ama hakemliğe bakışı, zamanında yaşanan olumsuz olaylar ve en önemlisi insan yönetmedeki başarısızlığı, onu ancak ailesinin başkanı yapabilir. Konuşması, konuşma değil, hitabeti hitabet değil, bir duruşu yok. Hakemlere nasıl güven verecek? Nasıl inandırıcı olacak? Mesela onun zamanında yaşanan birçok yanlış olaydan birkaçını hatırlayalım...
Hakem Bitnel, maçın içine etti. Hatırlayın, dünya futbol tarihinde de sahada oyuncudan (Salih Dursun) kırmızı kart görmüş yegane hakem olarak tarihe geçti. Peki sonra ne oldu? Trabzon yönetimi basın toplantısı yaptı, Kuddusi apar topar İstanbul'a çağrıldı ve Trabzon haklı olarak Kuddusi'nin kellesini istedi.
Peki Kuddusi ne yaptı, "Benim kellemi almayın, ben size Deniz Ateş Bitnel'in kellesini vereyim" dedi ve verdi. O gün bugündür, Deniz Ateş Bitnel hakemlik yapamıyor. Oh ne güzel değil mi Kuddusi! Onu maça veren sensin, Trabzon'un haklı isyanında da kendi kelleni kurtarmak için onun kellesini feda eden yine sensin.