Süper Lig'in ''en''leri

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonu tamalandı. Şampiyonluğu Galatasaray elde ederken, takımın golcüsü Bafetimbi Gomis 29 golle gol kralı oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ise Süper Lig'e veda etti.