Sezonun üçüncü gram slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tarihe geçecek maçlar oynanıyor. Kadınlarda Serena Williams bugün rekor için finalde Simona Halep'le karşı karşıya gelecek. Öte yandan erkeklerde Rafael Nadal'ı yenerek finale yükselen Roger Federer ise Novak Djokovic ile kozlarını paylaşacak.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:23
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Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon'da tarihi maçlar oynanıyor.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada bu yıl hem erkeklerde hem de kadınlarda yeni rekorlar kırılıyor.
Kadınlarda ABD'li tenisçi Serena Williams bugün organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Rumen rakibi Simona Halep ile karşılaşacak.
REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR
ABD'li Williams, Wimbledon'da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24'e yükseltecek ve Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.
Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı.