Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
11 Ocak 2019 Cuma, 15:57:02
Güncelleme: 16:13:16
Adis Jahovic, yine bildiğiniz gibi :)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tosic'in eşinden İstanbul'da paylaşım.
Barça'dan Messi'li paylaşım.
Van Hooijdonk: Tünelden çıkarken bu ikilinin bize problem yaratabileceğini biliyorduk. Yarattılar da: 6-2
Nagatomo ve Milli Takım arkadaşları.