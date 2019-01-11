Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019) - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan gelişmelerini derledik.
11 Ocak 2019 Cuma, 15:57:02 Güncelleme: 16:13:16
Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)

Adis Jahovic, yine bildiğiniz gibi :)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)

Tosic'in eşinden İstanbul'da paylaşım.

Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)

Barça'dan Messi'li paylaşım.

Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)

Van Hooijdonk: Tünelden çıkarken bu ikilinin bize problem yaratabileceğini biliyorduk. Yarattılar da: 6-2

Sosyal medya gündemi (11 Ocak 2019)

Nagatomo ve Milli Takım arkadaşları.

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