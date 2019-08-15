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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Ramil Guliyev dünyaevine girdi

Rekortmen milli atlet Ramil Guliyev, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 800 metre finalinde gümüş madalya kazanan Rus atlet Ekaterina Zavialova ile İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine girdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:21 Güncelleme: 15.08.2019 12:37
Ramil Guliyev dünyaevine girdi

200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu olan 29 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 28 yaşındaki Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile evlendi.

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Ramil Guliyev dünyaevine girdi

İstanbul'da aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren Zavialova ve Guliyev'in nikah şahitliklerini milli atletlerden Batuhan Eruygun ve İzzet Safer yaptı.

Ramil Guliyev dünyaevine girdi

19 Temmuz'da medyaya duyurulmadan gerçekleştirilen nikah töreninin ardından genç çiftin Rusya'nın başkenti Moskova'ya kampa gittiği öğrenildi.

Ramil Guliyev dünyaevine girdi

800 metrede 2012 Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan Zavialova, duygularını anlatırken, "Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Türkiye'de yaşayacak olmaktan çok mutluyum. Eşimin de atlet olması ikimizin de birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu evliliğin en güzel yanı birbirimizi iyi tanıyor olmamız. Şimdi tek hedefimiz 2019 Doha. Evlendikten iki gün sonra Moskova'ya kampa geldik. Ramil'in yeniden dünya şampiyonu olması için inanın seferber olduk. Kısa bir zaman sonra buradaki kampı bitireceğiz ve Türkiye'ye döneceğiz'' dedi.

Ramil Guliyev dünyaevine girdi

"Evlilik tamam, sıra Dünya Şampiyonası'nda" açıklamasında bulunan rekortmen milli atlet Ramil Guliyev de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

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