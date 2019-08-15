800 metrede 2012 Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan Zavialova, duygularını anlatırken, "Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Türkiye'de yaşayacak olmaktan çok mutluyum. Eşimin de atlet olması ikimizin de birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bu evliliğin en güzel yanı birbirimizi iyi tanıyor olmamız. Şimdi tek hedefimiz 2019 Doha. Evlendikten iki gün sonra Moskova'ya kampa geldik. Ramil'in yeniden dünya şampiyonu olması için inanın seferber olduk. Kısa bir zaman sonra buradaki kampı bitireceğiz ve Türkiye'ye döneceğiz'' dedi.