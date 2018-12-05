Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi! - Galeri - Fotomaç
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Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5'e girdi!
Asya ülkeleri arasında yapılan bir ankette, yıldız futbolcuların başarısında büyük payı olan kadınlar oylandı. Mesut Özil'e sürekli destek olan Amine Gülşe, ilk beş arasında yer aldı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:24:58
Güncelleme: 12:26:51
Endonezya'nın ünlü internet sitesi Kumpara, geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı.
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Buna göre kullanıcılar, dünyaca ünlü futbolcuları başarıya götüren kadınları oyladı.
Ankete, Asya'nın birçok ülkesinden yüzbinlerce kişi katıldı. Merakla beklenen sonuçlar ise dün açıklandı.
ÖRNEK ÇİFT!
İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile müstakbel eşi Amine Gülşe, listede ilk beşe girmeyi başardı.
Ankete katılanlar ile site yöneticileri, Özil ve Gülşe'nin örnek bir çift olduklarını da vurguladı.