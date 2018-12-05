Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5'e girdi!

Asya ülkeleri arasında yapılan bir ankette, yıldız futbolcuların başarısında büyük payı olan kadınlar oylandı. Mesut Özil'e sürekli destek olan Amine Gülşe, ilk beş arasında yer aldı.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 12:24:58 Güncelleme: 12:26:51
Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi!

Endonezya'nın ünlü internet sitesi Kumpara, geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı.

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Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi!

Buna göre kullanıcılar, dünyaca ünlü futbolcuları başarıya götüren kadınları oyladı.

Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi!

Ankete, Asya'nın birçok ülkesinden yüzbinlerce kişi katıldı. Merakla beklenen sonuçlar ise dün açıklandı.


Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi!

ÖRNEK ÇİFT!
İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile müstakbel eşi Amine Gülşe, listede ilk beşe girmeyi başardı.

Mesut Özil - Amine Gülşe çifti ilk 5e girdi!

Ankete katılanlar ile site yöneticileri, Özil ve Gülşe'nin örnek bir çift olduklarını da vurguladı.

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