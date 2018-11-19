İlker Aycı ve ünlü sunucu Tuğçe Saatman evlendi! Çiftin şahidi Başkan Erdoğan oldu
Ünlü sunucu Tuğçe Saatman ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı evlendi. Çiftin nikah şahidi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 16:39:22
Güncelleme: 16:53:02
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile ünlü spor spikeri Tuğçe Saatman evlendi. Çiftin nikah şahitliğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile avukat ve spor spikeri Tuğçe Saatman dün Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.
Nikah törenine Başkan Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu, iş insanları Hasan Ulusoy, Atalay Tarakçıoğlu, Murat Tarakçıoğlu yaptı.
Erdoğan evlilik cüzdanını geline verirken, en az 3 çocuk tavsiyesini yineledi ve "Geçmişte doğum kontrolü ile neslimizi kurutmaya kalktılar. Güçlü aileler ile güçleneceğiz" dedi.
Nikaha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören katıldı.