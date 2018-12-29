Cebinden aşk çıktı! Arda Turan... - Galeri - Fotomaç
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Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...
Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Etiler'de bir mekandaydı...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:50:51
Güncelleme: 10:52:18
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve sosyetik güzelin kardeşi Dilahan Doğan'ın yaş gününü kutladı.
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Ünlü çift, 25 Ekim'de dünyaya gelen oğulları Hamza Arda için kutlamadan erken ayrıldı. Bir fotoğraf karesindeki detay ise gözlerden kaçmadı...
Bebeğini kucağına aldıktan hemen sonra eski formuna kavuşarak dikkat çeken güzel yengenin, oğlunu bir an olsun yanından ayırmadığı görüldü.
Aslıhan Doğan Turan, cep telefonunun ekran resmi olarak Hamza Arda'nın siyah-beyaz fotoğrafını yapmıştı.
Mekan çıkışı eşiyle poz veren Arda Turan, "Dilahan'ın doğum günüydü, aile arasında pasta kestik. Şimdi evimize gidiyoruz" diyerek aracına bindi.