Cebinden aşk çıktı! Arda Turan... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...

Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Etiler'de bir mekandaydı...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:50:51 Güncelleme: 10:52:18
Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve sosyetik güzelin kardeşi Dilahan Doğan'ın yaş gününü kutladı.

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Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...

Ünlü çift, 25 Ekim'de dünyaya gelen oğulları Hamza Arda için kutlamadan erken ayrıldı. Bir fotoğraf karesindeki detay ise gözlerden kaçmadı...

Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...

Bebeğini kucağına aldıktan hemen sonra eski formuna kavuşarak dikkat çeken güzel yengenin, oğlunu bir an olsun yanından ayırmadığı görüldü.

Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...

Aslıhan Doğan Turan, cep telefonunun ekran resmi olarak Hamza Arda'nın siyah-beyaz fotoğrafını yapmıştı.

Cebinden aşk çıktı! Arda Turan...

Mekan çıkışı eşiyle poz veren Arda Turan, "Dilahan'ın doğum günüydü, aile arasında pasta kestik. Şimdi evimize gidiyoruz" diyerek aracına bindi.

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