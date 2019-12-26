Michael Schumacher cephesinden heyecanlandıran açıklama!

6 yıldır komada olan Michael Schumacher için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in çevresinde hareketli günler yaşanıyor. Alman pilotun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama da çevresinde büyük heyecan yarattım. İşte son gelişmeler...

26 Aralık 2019 Perşembe 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





