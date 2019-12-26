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Michael Schumacher cephesinden heyecanlandıran açıklama!
6 yıldır komada olan Michael Schumacher için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in çevresinde hareketli günler yaşanıyor. Alman pilotun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama da çevresinde büyük heyecan yarattım. İşte son gelişmeler...
26 Aralık 2019 Perşembe 22:34
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Tam 6 yıldır komada olan Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher için arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in çevresinde hareketli günler yaşanıyor.
Alman efsane, bundan tam 6 yıl önce 29 Aralık 2013 tarihinde Meribel'de tek başına kayak yaparken kaza geçirmiş ve kafasını kötü bir şekilde çarptığı için Grenoble'da bir hastaneye kaldırılmıştı.
Michael Schumacher'in hayranları, kazanın yaklaşan yıldönümü için harekete geçti. Alman pilotun sevenleri, önümüzdeki 3 gün içerisinde hayata geçecek bir proje başlattı.
Tam 6 yıldır komada olan MichaelSchumacher'e ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen ailesine destek olmak amacıyla, sosyal medyada "Savaşmaya Devam Et Michael" etiketiyle bir kampanya başlatılacak.