Galeri Haberler Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? İnternet kafeler nargile kafeler ne zaman açılacak? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? İnternet kafeler nargile kafeler ne zaman açılacak? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor?

Artan corona virüsü vakaları sonrası alınan yeni tedbirlerle vaka sayılarındaki artış engellenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kısıtlamaların detayları belli oldu. Başkan Erdoğan, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulacağını açıklamıştı. Peki, kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasak ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...