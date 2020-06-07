İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Bu ilçeler arasında ise en çok dikkat çeken ise 7 kilometrekarelik yüzölçümü ve 289 bin nüfusu ile Güngören. İstanbul'un yüzölçümü açısından en küçük ilçesi olan Güngören, kilometrekareye düşen insan sayısında ise en fazla nüfusa sahip ilçe. Kilometrekareye 41 bin 348 kişinin düştüğü Güngören'de yeni normale dönüş yerinde gözlemlendi.