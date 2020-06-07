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İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...
Yeni tip corona virüs salgını boyunca ülkemizde vaka sayısında açık ara önde olan İstanbul'un yüzölçümüne göre en kalabalık ilçesinde sosyal mesafeye uyan neredeyse yok. Birçok kişi de maskesiz geziyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklar da sokaklarda. Restoranda 2 kişilik masada 4 kişi oturuyor, AVM'nin önünde ise kuyruk var... İşte detaylar...
7 Haziran 2020 Pazar 09:41
Güncelleme: 07.06.2020 10:31
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Corona virüs salgınının başladığı günden bu yana Türkiye'de vakaların yarısından fazlasına rastlanan İstanbul'da, hayat çok çabuk normale döndü.
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Tüm Türkiye'de 1 Haziran'da yeni normal hayata geçişle birlikte 16 milyon nüfuslu megakentte yaşayan İstanbullular salgın öncesi günlerine dönmeye başladı.
Normal hayata geçişte corona virüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçilmesi için önlem olarak sosyal mesafenin önemi artsa da İstanbul'un bazı ilçelerindeki nüfus yoğunluğu kilometrekarede 40 bin kişiyi geçiyor.
Yüzölçümü açısından İstanbul'da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, en yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak sıralanıyor.
Bu ilçeler arasında ise en çok dikkat çeken ise 7 kilometrekarelik yüzölçümü ve 289 bin nüfusu ile Güngören. İstanbul'un yüzölçümü açısından en küçük ilçesi olan Güngören, kilometrekareye düşen insan sayısında ise en fazla nüfusa sahip ilçe. Kilometrekareye 41 bin 348 kişinin düştüğü Güngören'de yeni normale dönüş yerinde gözlemlendi.