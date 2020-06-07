İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor... - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Yeni tip corona virüs salgını boyunca ülkemizde vaka sayısında açık ara önde olan İstanbul'un yüzölçümüne göre en kalabalık ilçesinde sosyal mesafeye uyan neredeyse yok. Birçok kişi de maskesiz geziyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklar da sokaklarda. Restoranda 2 kişilik masada 4 kişi oturuyor, AVM'nin önünde ise kuyruk var... İşte detaylar...

7 Haziran 2020 Pazar 09:41 Güncelleme: 07.06.2020 10:31
İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Corona virüs salgınının başladığı günden bu yana Türkiye'de vakaların yarısından fazlasına rastlanan İstanbul'da, hayat çok çabuk normale döndü.

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İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Tüm Türkiye'de 1 Haziran'da yeni normal hayata geçişle birlikte 16 milyon nüfuslu megakentte yaşayan İstanbullular salgın öncesi günlerine dönmeye başladı.

İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Normal hayata geçişte corona virüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçilmesi için önlem olarak sosyal mesafenin önemi artsa da İstanbul'un bazı ilçelerindeki nüfus yoğunluğu kilometrekarede 40 bin kişiyi geçiyor.

İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Yüzölçümü açısından İstanbul'da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, en yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak sıralanıyor.

İstanbul'un o ilçesinde corona virüsü alarmı! Kurallara uyulmuyor...

Bu ilçeler arasında ise en çok dikkat çeken ise 7 kilometrekarelik yüzölçümü ve 289 bin nüfusu ile Güngören. İstanbul'un yüzölçümü açısından en küçük ilçesi olan Güngören, kilometrekareye düşen insan sayısında ise en fazla nüfusa sahip ilçe. Kilometrekareye 41 bin 348 kişinin düştüğü Güngören'de yeni normale dönüş yerinde gözlemlendi.

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