Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan iki kaynağın gelecek haftadan itibaren corona virüsü aşıları için test sürecinin hızlandırılacağını duyurmasının ardından flaş bir açıklama geldi. Amerikan ilaç devi Eli Lilly, tedavide her şeyin yolunda gitmesi durumunda tasarladıkları ilaç için tarih verdi. İşte detaylar...