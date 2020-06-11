Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan iki kaynağın gelecek haftadan itibaren corona virüsü aşıları için test sürecinin hızlandırılacağını duyurmasının ardından flaş bir açıklama geldi. Amerikan ilaç devi Eli Lilly, tedavide her şeyin yolunda gitmesi durumunda tasarladıkları ilaç için tarih verdi. İşte detaylar...

11 Haziran 2020 Perşembe 10:30 Güncelleme: 11.06.2020 10:33
Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınında toplam vakanın 7.3 milyonu geçmesiyle birlikte rekabet kıyasıya artmaya başladı.

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Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

Salgının başlangıç yeri Çin ve en çok etkisini gösteren Amerika Birleşik Devletleri aşıyla ilglili peşpeşe konuşmalar yaparken, Avrupa Birliği yetkililerinden flaş bir hamle geldi.

Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

Avrupa Komisyonu'ndan ismini açıklamayan iki üye, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulundu.

Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

Yetkililer, genetiğiyle oynanmış organizmanın kullanıldığı corona virüsü aşılarının deneme ve test sürecinin hızlandırılacağını dile getirdi.

Corona virüsünde çifte müjde! Aşı o tarihte gelecek

FLAŞ GDO İTİRAFI!

Reuters'ın haberinde Avrupa Komisyonu'nun gelecek haftadan itibaren bu planı uygulamaya alacağı aktarıldı. Bu sayede üye ülkelerin şart koştuğu bazı kısıtlamaların corona virüsü aşı ve ilaç denemelerinde uygulanmayacağı ifade edildi.

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