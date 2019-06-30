BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler

Vatandaşların her hafta heyecanla takip ettiği BİM aktüel kataloğu yayında… Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunan BİM marketleri aktüel ürünler olarak satışa sunuyor. Peki 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünler arasında neler var? Özellikle gıda ürünlerinde bulunan indirimde fiyatlar neler?