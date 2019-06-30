BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler

Vatandaşların her hafta heyecanla takip ettiği BİM aktüel kataloğu yayında… Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunan BİM marketleri aktüel ürünler olarak satışa sunuyor. Peki 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünler arasında neler var? Özellikle gıda ürünlerinde bulunan indirimde fiyatlar neler?

30 Haziran 2019 Pazar 12:33
BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler

Vatandaşların her hafta heyecanla takip ettiği BİM aktüel kataloğu yayında… Salı ve Cuma günleri büyük indirim fırsatları sunan BİM marketleri aktüel ürünler olarak satışa sunuyor. Peki 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünler arasında neler var? Özellikle gıda ürünlerinde bulunan indirimde fiyatlar neler?

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BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler

BİM marketleri 2 Temmuz Salı günü BİM aktüel ürünlerinde kahvaltı ürünlerine yer verdi. Zeytinden peynire, baldan salama, kahvaltılık gevrekten helvaya kadar pek çok ürün çeşidine ulaşmak mümkün. Cazip fiyatlarla sunulan BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜN LİSTESİ (2 TEMMUZ SALI 2019)

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler
BİM aktüel kataloğu yayınlandı! 2 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler
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